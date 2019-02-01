الإمارات تطالب بضغط دولي على الحوثيين لترسيخ الهدنة في اليمن‎

التقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق السويد حول اليمن.

وطالبت حكومة الإمارات والسعودية واليمن، مجلس الأمن الدولي الخميس، بتعزيز الضغط على المتمردين الحوثيين؛ من أجل ترسيخ هدنة في اليمن.

وقال قرقاش للصحفيين بعد اللقاء: “نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية”، معربًا عن “قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين”.

وأضاف الوزير: “لا نريد أن نطلق عملية عسكرية في الحديدة”، مبينًا: “ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما، في الضغط على الحوثيين، بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار”.