غوتيريش يعين جنرالًا دانماركيًا رئيسًا لبعثة المراقبين في اليمن

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجنرال الدانماركي مايكل لوليسغارد، رئيسًا جديدًا لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، خلفًا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، أن لوليسغارد، سيخلف كاميرت، الذي أعرب له غوتيريش، عن امتنانه للخدمة المخلصة والمثالية التي أبداها خلال فترة توليه رئاسة فريق المراقبين بالحديدة.

وقال: “يجلب لوليسغارد، إلى هذا المنصب، 30 عامًا من الخبرة العسكرية الوطنية والدولية، وكان الممثل العسكري للدنمارك في حلف الناتو، منذ مارس/آذار 2017، وشغل سابقًا منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (2015-2016)”.

وشدد المتحدث الأممي، على أن كاميرت، “لم يتنح عن منصبه، وأنه كان مفهومًا عندما تولى المسؤولية أن عقده مستمر معنا لمدة شهر واحد فقط، أي أنه كان عقدًا مؤقتًا، وكان من المهم لنا أن نؤكد أنه لا توجد فجوة زمنية عند ترك مهمته”.

يشار إلى أن مدرعة في قافلة “كاميرت”، تعرضت لإطلاق نار، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، أثناء مغادرته اجتماعًا في الحديدة مع ممثلين عن الحكومة اليمنية.

ولم يصب أحد بسوء، وقال دوغريك، آنذاك، إن الأمم المتحدة لم تتعرف على مصدر إطلاق النار على عربة كاميرت.