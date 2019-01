قرقاش: التحالف مستعد لاستخدام مزيد من القوة لحث الحوثي على الالتزام باتفاق ستوكهولم

قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، يوم الأربعاء، إنه يجري العمل هذا الأسبوع في واشنطن والأمم المتحدة من أجل الحفاظ على اتفاق ستوكهولم وإبقائه على الطريق الصحيح.

In Washington & @ UN this week working to keep Stockholm Agreement on track. Important that UN & international community take urgent action to press Houthis to comply with ceasefire Agreement. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2019

وأكد في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” نشرها باللغة الإنجليزية، أن من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قرقاش أنه بعد 6 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة تم تسجيل ما يقرب من 1000 انتهاكًا من جانب الحوثيين، وقتل 71 يمنيًا وأصيب 534 آخرين، كما كان هناك هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي.

6 weeks since the start of Hodeida ceasefire, now near 1000 Houthi violations, 71 Yemenis forces killed & 534 injured. Houthi mortar attacks against food supplies and public markets this past week. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2019

وتابع قرقاش قائلًا إنه حتى الآن لا يوجد انسحاب حوثي من مدينة الحديدة والموانئ، وميليشا الحوثي تمنع قوافل المساعدات من مغادرة الحديدة وتمنع السفن من دخول الموانئ، وذلك عائق حقيقي أمام عملية السلام.

Still no Houthi withdrawal from Hodeida city & ports & Militia blocking aid convoys from leaving Hodeida & barring ships from entering ports. A real impediment to the peace process. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2019

وذكر الوزير الإماراتي أنه بعد الارتفاع الكبير في انتهاكات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، قام التحالف اليوم بضرب 10 معسكرات للحوثيين خارج محافظة الحديدة، مشيرًا إلى أن التحالف مستعد لاستخدام “قوة محسوبة بدقة” لضمان التزام الحوثي باتفاق استكهولم.

After large spike in Houthi violations over last few days, Coalition today struck 10 Houthi training camps outside of Hodeida Governate. Coalition prepared to use more calibrated force to prod Houthi compliance with Stockholm Agreement. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2019

وشدد قرقاش على أنه للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات وتسهيل وصول قوافل المساعدات، والمضي قدمًا في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة كما هو متفق عليه.