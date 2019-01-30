قرقاش: التحالف مستعد لاستخدام مزيد من القوة لحث الحوثي على الالتزام باتفاق ستوكهولم

قرقاش: التحالف مستعد لاستخدام مزيد من القوة لحث الحوثي على الالتزام باتفاق ستوكهولم

المصدر: فريق التحرير

قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، يوم الأربعاء، إنه يجري العمل هذا الأسبوع في واشنطن والأمم المتحدة من أجل الحفاظ على اتفاق ستوكهولم وإبقائه على الطريق الصحيح.

وأكد في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” نشرها باللغة الإنجليزية، أن من المهم أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قرقاش أنه بعد 6 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة تم تسجيل ما يقرب من 1000 انتهاكًا من جانب الحوثيين، وقتل 71 يمنيًا وأصيب 534 آخرين، كما كان هناك هجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي.

وتابع قرقاش قائلًا إنه حتى الآن لا يوجد انسحاب حوثي من مدينة الحديدة والموانئ، وميليشا الحوثي تمنع قوافل المساعدات من مغادرة الحديدة وتمنع السفن من دخول الموانئ، وذلك عائق حقيقي أمام عملية السلام.

وذكر الوزير الإماراتي أنه بعد الارتفاع الكبير في انتهاكات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، قام التحالف اليوم بضرب 10 معسكرات للحوثيين خارج محافظة الحديدة، مشيرًا إلى أن التحالف مستعد لاستخدام “قوة محسوبة بدقة” لضمان التزام الحوثي باتفاق استكهولم.

وشدد قرقاش على أنه للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات وتسهيل وصول قوافل المساعدات، والمضي قدمًا في الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة كما هو متفق عليه.

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