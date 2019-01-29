جنرال دنماركي رئيسًا جديدًا لبعثة المراقبين في اليمن‎

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد، خلفًا لرئيس فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة، غربي اليمن، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وقالت مصادر دبلوماسية إن أنطونيو غوتيريش أبلغ مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء الاثنين بأنه يعتزم تعيين الجنرال الدنماركي لوليسغارد رئيسًا لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأشارت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن رسالة الأمين العام لم تحدّد تاريخًا لبدء تولي “مايكل أنكر لوليسغارد” مهمَّته.

كما لم توضح الرسالة أسباب ترك الجنرال الهولندي باتريك كاميرت منصبه الذي شغله أواخر الشهر الماضي فقط، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقّع بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية خلال مشاوراتهما بالسويد في الفترة ما بين الـ 6 والـ13 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

يذكر أن عربة مدرّعة في قافلة “كاميرت” تعرَّضت لإطلاق نار في الـ 17 من كانون الثاني/ يناير الجاري، في أثناء مغادرته اجتماعًا في الحديدة مع ممثلين عن الحكومة اليمنية. ولم يُصَبْ أحدٌ بسوء.

وقال إستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إن الأمم المتحدة لم تتعرَّف على مصدر إطلاق النار صوْبَ عربة كاميرت.

وسبق أن تولّى الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد رئاسة بعثة الأمم المتحدة في مالي عامي 2015 و2016.