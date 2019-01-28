مقتل وإصابة اثنين من طاقم قناة أبوظبي في انفجار بالمخا قرب الحديدة (صور)

أسفر انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الإثنين، في مدينة المخا جنوب الحديدة اليمنية، عن مقتل 6 أشخاص بينهم المكلف بالمونتاج بطاقم قناة أبوظبي، زياد الشرعبي.

كما أصيب مراسل قناة أبوظبي فيصل الذبحاني، ضمن أكثر من 20 آخرين، إصابات متفاوتة.

وأكدت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة بالساحل الغربي أن الانفجار وقع في دراجة نارية، كانت تتواجد بالقرب من سيارة إسعاف وسط مدينة المخا.

وبحسب المصادر، فإن الانفجار لم يقع في سيارة الإسعاف، ولكن حدث في دراجة نارية يبدو أنها كانت مفخخة بعبوة ناسفة زرعت فيها .

ولم يصدر حتى الآن أي تصريح أو حصيلة رسمية بالواقعة، التي حدثت بالتزامن مع هدنة إنسانية يحارب المبعوث الأممي من أجل استمرارها في الحديدة، وسط خروقات حوثية متواصلة.