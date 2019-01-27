“الانتقالي الجنوبي” يعلق على تحركات الحكومة اليمنية الأخيرة

وصفت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، اليوم الأحد، تحركات الحكومة اليمنية لعقد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بـ “الاستفزازات الهادفة إلى تأجيج الفتن والخلافات”.

وقالت الهيئة الرئاسية للانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، إنها “وقفت أمام الاستفزازات الأخيرة التي تقوم بها حكومة الشرعية؛ بهدف التأجيج وإثارة الفتن والخلافات داخل العاصمة عدن، واتخذت التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة بشأنها”.

وأشارت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي لـ “إرم نيوز”، إلى أن المقصود هو مساع الحكومة اليمنية لاستئناف جلسات البرلمان اليمني في عدن المتوقفة منذ سنوات، والحملات الدعائية المروجة لمخرجات مؤتمر الحوار التي قالت إنهما لا يمثلان الجنوبيين.

وكان رئيس “الجمعية الوطنية”، عضو هيئة رئاسة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، اللواء أحمد سعيد بن بريك، قد أكد الجمعة الماضية، أن إصرار الحكومة الشرعية على عقد جلسات البرلمان في عدن، “يمثّل استفزازًا لشعب الجنوب”.

وقال في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مجلس النواب “منتهية ولايته، ونسبة تمثيل الجنوبيين فيه من مختلف الأحزاب العقيمة 5%”.