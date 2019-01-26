اليمن.. وصول لجنة المراقبة الأممية بقيادة “كاميرت” إلى عدن

وصل إلى مطار عدن اليوم السبت، رئيس لجنة إعادة التنسيق وقائد فريق المراقبين الدوليين في الحديدة اليمنية، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، برفقته أعضاء فريقه.

وأكدت مصادر مطلعة، أن لجنة المراقبة الأممية، وصلت إلى عدن لاستئناف مهامها في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في الحديدة.

وكانت الأمم المتحدة، قد رفضت استقالة رئيس لجنة المراقبين “باتريك كاميرت”، وفقًا لصحيفة “عدن الغد” المحلية.

ورغم مرور أكثر من 41 يومًا على اتفاق السويد، القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة وموانئ ومحافظة الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة، إلا أن كاميرت عجز عن تحقيق تقدم في ذلك.