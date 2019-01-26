الحوثيون يرتكبون مجزرة “بشعة” بحق نازحين غرب اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن مليشيات الحوثي ارتكبت فجر يوم السبت، مجزرة بشعة راح ضحيتها 7 نازحين، نتيجة تعرض مخيمهم في منطقة “حرض”، شمال غرب اليمن للقصف العنيف.

ووفقًا لموقع “المشهد اليمني”، فإن القصف الحوثي للمخيم أسفر عن قتل 7 نازحين على الأقل وإصابة نحو 22 آخرين، وسط إدانات كبيرة لما سمي بـ”المجزرة” البشعة التي ارتكبت بحق المدنيين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، بأن عدد “الضحايا مرشح للزيادة نظرًا لوقوع إصابات بالغة في صفوف النازحين الذي ينتمي جلهم إلى أسرة بني الحداد”، مشيرة تلك المصادر إلى سقوط نساء وأطفال في الحادثة.

يذكر أن المليشيا الحوثية، سبق وأن ارتكبت مجزرتين متتاليتين مطلع ومنتصف الشهر الجاري بحق النازحين في حرض وحيران، راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى.