بن بريك: انعقاد مجلس النواب اليمني في عدن استفزاز مرفوض

اعتبر رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، أن إصرار الحكومة الشرعية على عقد جلسة مجلس النواب في مدينة عدن يمثل استفزازًا للجنوبيين، مشيرًا إلى أن الشعب الجنوبي سيخرج رفضًا لهذا الإجراء.

وقال بن بريك، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “صبرنا على الشرعية كثيرًا ولا تزال أطراف فيها تصر على تصدير الإرهاب إلى الجنوب وليس للحوثي، وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن، والذي نسبة تمثيل الجنوبيين من مختلف الأحزاب العقيمة فيه 5 %”.

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صبرنا على الشرعية كثيرا و لاتزال اطراف فيها تصر على تصدير الارهاب الى الجنوب وليس للحوثي وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن والذي نسبة تمثيل الجنوبين من مختلف الاحزاب العقيمة فيه 5 % .. — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) January 25, 2019

وأضاف، في تغريدة أخرى: “تأكدوا أن شعب الجنوب فاض صبره وسيخرج عن بكرة أبيه رافضًا ذلك”.

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تأكدوا إن شعب الجنوب فاض صبره وسيخرج عن بكرة ابيه رافضاً ذلك .. — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) January 25, 2019

وتستعد الحكومة الشرعية لعقد أولى جلسات البرلمان اليمني من العاصمة عدن، بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية من استقطاب الكثير من البرلمانيين المتواجدين بالخارج، ومنهم من فر مؤخرًا من بطش الحوثيين بصنعاء، وأغلبهم من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

ويتواجد عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في قوام البرلمان اليمني، ومنهم عضو هيئة الرئاسة ناصر الخبجي، والقيادي عيدروس النقيب، اللذان ذهبا إلى الرياض مؤخرًا لحضور جلسة عامة للبرلمان ترأسها الرئيس عبدربه منصور هادي.

ويرفض المجلس الانتقالي والكثير من الجنوبيين انعقاد البرلمان اليمني في عدن، معتبرين أن البرلمان لا يمثلهم ولا يعبّر عن تطلعاتهم وأهدافهم، كما يرونه من بقايا نظام سابق يصفونه بالاحتلال.