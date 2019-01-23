انفجار يهز مدينة الضالع اليمنية

أفادت مصادر يمنية وشهود عيان بوقوع انفجار قوي، هز أرجاء مدينة الضالع اليمنية، صباح اليوم الأربعاء على مقربة من مقر أمني.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة بأن مجهولين، ألقوا قنبلة على مقر قوة أمنية وسط المدينة.

في ذات الإطار، أفادت تقارير محلية بأن انفجارًا استهدف مخزنًا للصواريخ والأسلحة في مخزن صواريخ وأسلحة قرب شارع تعز جنوب العاصمة.

وأوضحت مصادر أن الانفجار طال مخزن صواريخ وأسلحة في منطقة “قاع القيضي” جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم يصدر أي توضيح رسمي حول الانفجارات حتى الآن.