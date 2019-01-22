غريفيث يُعلن عن خطوة “مهمة” في تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثي

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حققا “خطوة مهمة” على طريق تنفيذ التبادل الفعلي للأسرى والمعتقلين.

وأضاف غريفيث، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طرفي النزاع سلما ملاحظاتهما على الإفادات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، بشأن اجتماعاتهم بالعاصمة الأردنية عمّان.

وفي وقت سابق، قال غريفيث، إن الطرفين بحثا خطوات تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في عمّان، وتوافقا على خطوات متزامنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقًا لنصوص الاتفاق.

من جهته، قال رئيس وفد الحكومة في اجتماعات عمّان، ورئيس ملف الأسرى في مشاورات السويد هادي هيج، إنه تم تبادل الملاحظات على الإفادات المتعلقة بأسماء الأسرى والمعتقلين.

وأشار هيج، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إلى أن الحوثيين لم تلتزم بنموذج الاتفاق، الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف: “وقد أبلغنا مكتب المبعوث بذلك، ويلزم المبعوث أن يكون له موقف حازم من ذلك، وإنا لمنتظرون”.

ويزور غريفيث العاصمة صنعاء، منذُ يوم الاثنين الماضي، في محاولة منه لإنقاذ الاتفاقات التي توصلت لها مشاورات السويد برعاية الأمم المتحدة (6-13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

وتوصلت مشاورات السويد لاتفاق يقضي بتبادل أكثر من 16 ألف أسير من الجانبين في الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ووقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة (غرب) في غضون 21 يومًا من التوصل للاتفاق، والتهدئة في تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.