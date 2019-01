انتهاك جديد للطفولة.. الحوثيون ينشرون “ثقافة الموت” في مدارس الفتيات (صورة)

كشف وزير الإعلامي اليمني معمر الأرياني، أن الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال لم تقتصر على الذكور وحدهم، بل امتدت لتطال الإناث أيضًا.

ونشر الإرياني عبر حسابه على “تويتر” صورة تظهر طابورًا من الفتيات القاصرات وهن يرتدين الزي العسكري، في إحدى المدارس الواقعة في واحدة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال الإرياني معلقًا على الصورة باللغة الإنجليزية: “من مدارس البنين إلى مدارس البنات، المليشيات الحوثية الإيرانية، تجند الأطفال وتسمم عقولهم بثقافة الموت والتطرف والكراهية للآخر، وغرس الأفكار الطائفية المستوردة من طهران والتي لا تمت بصلة لقيم ديننا الإسلامي الحنيف، ووسطية واعتدال وسماحة الشعب اليمني”.

From boys to girls schools #Houthi_Iran_Militia are recruiting children, poisoning minds with death culture, extremism, hatred on other.They instill Tehran sect ideas, which are not related to our values, religion, moderation & the tolerance of Yemenis. #Houthis_Terrorist_Org pic.twitter.com/J226sTZTZM

وأضاف في تغريده أخرى: “على المجتمع والمنظمات الدولية أن يفهمو، أن مليشيات الحوثي، تستفيد من توقف العمليات العسكرية وتعطيل الحسم العسكري، في التغلغل في أوساط المجتمع وتدمير النسيج الاجتماعي، ونشر أفكارها المتطرفة الإرهابية”.

The Intel community &org’s must be aware that #Houthi_Militia R benefiting from the cessation of military operations,disabling the decisive military to penetrate among community,destruct social fabric &disseminate their extreme terrorist thoughts.Restoring State goes up every day pic.twitter.com/8WdLG2PQZt

— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢١ يناير ٢٠١٩