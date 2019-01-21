أمن لحج اليمنية يُداهم مركزاً لتزوير الوثائق الرسمية

داهمت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر اليوم الاثنين، وكراً استخدمه عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون لتنفيذ عمليات تزوير للوثائق والشهادات الرسمية والهويات الشخصية.

وأورد الموقع الرسمي باسم وزارة الداخلية اليمنية، تفاصيل العملية نقلاً عن مصدر أمني، وجاء فيها: “تمكنت قوات مكافحة الإرهاب, من مداهمة مركز لتزوير الوثائق الرسمية، بمختلف أنواعها والقبض على العصابة التي تديره وهم متلبسين، وذلك في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج”.

وأضاف المصدر: “العملية جاءت عقب ضبط أحد عناصر خلية التزوير، مؤخراً، والتحري عن المتورطين في أعمال التزوير ومكان تواجدهم .

ولفت المصدر الأمني، إلى أنه تم خلال المداهمة القبض على 3 أفراد، كانوا يتواجدون حينها في قلب الموقع، بالإضافة إلى أنه تم ضبط وتحريز كافة الأدوات والأجهزة التي يتم استخدامها لإجراء التزوير، فضلاً عن ضبط وثائق قد تم تزويرها في وقت سابق.

يُشار إلى أن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، كشف خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي في مدينة عدن، عن إلقاء قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن لحج، القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص، تقوم بتنفيذ جرائم اغتيالات وعمليات إرهابية مختلفة، في المحافظات المحررة لا سيما في عدن.