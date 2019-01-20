الحوثيون ينهبون كتبًا ومخطوطات تاريخية نادرة في الحديدة

نهبت مليشيات الحوثي، يوم الأحد، مجموعة من الكتب العلمية والمخطوطات الأثرية، من مكتبة القلعة التاريخية بمدينة “زبيد” في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي، قوله إن “مليشيات الحوثي لم تكتفِ بنهب الكتب والمخطوطات الأثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، بل نهبت أيضًا المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة”.

ووصفت الوكالة المسروقات بـ”النفائس النادرة”، موضحة أن “المخطوطات والكتب المنهوبة، توثق لتاريخ المدينة التي كانت عاصمة اليمن، خلال الفترة بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر الميلادي، وتمثل موقعًا تاريخيًا وأثريًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي”.