صنعاء.. غارات مكثفة للتحالف بعد ساعة من إعلانه عن عملية “نوعية”

شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، مساء السبت، غارات جوية مكثفة على موقع عسكري لمسلحي “أنصار الله” (الحوثيين) في العاصمة صنعاء، عقب إعلان التحالف عن عملية “نوعية”.

ووفق شهود عيان فإن المقاتلات شنت 4 غارات على مقر الفرقة الأولى مدرع وسط صنعاء، ونجم عنها انفجارات عنيفة، من دون معرفة حجم الخسائر على الفور.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان التحالف العربي عن عملية عسكرية “نوعية” في صنعاء، تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار ومرافقها اللوجستية.

وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، والتي “يتوافق قصفها مع القانون الدولي الإنساني”.

وقال التحالف “اتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين”، من دون توضيحها.

ويعقد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل العملية