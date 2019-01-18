اختتام اجتماعات لجنة الأسرى اليمنية في الأردن

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن.

وشارك في الاجتماع، وفق ما أورده موقع “عمون” الإخباري، ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن “اللجنة بحثت على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى الذي أبرم في السويد”، مؤكدًا أن “الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق”.

وعبر المكتب عن أمله في أن “يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، الأمر الذي سيسهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى”.