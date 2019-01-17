ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل القائد السابق لقواتها الجوية إبراهيم الشامي

اعترفت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، بمقتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل الميليشيا، اللواء إبراهيم علي الشامي.

وقالت وكالة “سبأ” للأنباء التابعة للحوثيين، إن ما يسمى “رئيس الوزراء” عبدالعزيز صالح بن حبتور ( رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا)، بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الشامي، إثر “نوبه قلبية”.

لكن قناة “العربية” السعودية نقلت، عن مصادر لم تسمها، أن عملية استخباراتية للتحالف العربي لدعم الشرعية، أدت إلى مقتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل ميليشيات الحوثي، والمطلوب رقم 19 للتحالف العربي، اللواء إيراهيم علي الشامي.

وذكرت أن مصادر متطابقة في العاصمة اليمنية صنعاء، أكدت مقتل الشامي في ظروف غامضة.

وبحسب تلك المصادر، فإن جثة الشامي، وهو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في ميليشيا الحوثي، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء، وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله.

وأوضحت المصادر ، بحسب العربية، أن اللواء الشامي، الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن ضمن صراعات النفوذ بين أجنحة ميليشيات الحوثي، كان خاضعًا للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

وأدرج التحالف العربي الشامي ضمن قائمة 40 حوثيًا مطلوبًا، واحتل الرقم 19، وتم رصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.