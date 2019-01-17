منظمة الصحة العالمية: 24.4 مليون يمني بحاجة للمساعدات‎

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن 24.4 مليون يمني (من أصل نحو 28 مليونًا)، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأوضحت المنظمة، في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن بـ”تويتر”، أن “البلاد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في حين يزداد الوضع صعوبة عامًا بعد آخر”.

وأضافت المنظمة الأممية، أنه “مع نهاية 2018، وبزيادة 10% عن العام السابق، يعيش 24.4 مليون يمني، أي 80 % من إجمالي عدد السكان، في ظل الحاجة للمساعدة الإنسانية”.

والأحد الماضي، أكدت المنظمة ذاتها أن الملايين من أطفال اليمن، يعيشون تحت وطأة أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق.

وأشارت إلى أن “45% من المرافق الصحية في البلاد، خارجة عن الخدمة، وأن 16.6 مليون شخص، يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي”.