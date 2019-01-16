مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر 75 مراقبًا لهدنة الحديدة

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الأربعاء، على نشر ما يصل إلى 75 مراقبًا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر؛ لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.

وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وبموجب الاتّفاق، على المتمرّدين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كليًا من المنطقة، وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.