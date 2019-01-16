الأردن.. انطلاق الاجتماعات اليمنية حول الأسرى في عمّان

أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أن اجتماع اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى اليمنيين، انطلقت الأربعاء في العاصمة الأردنية، وتستمر ليومين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لحنان البدوي المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وقالت البدوي إن الاجتماع انطلق بحضور ممثلين من مكتب المبعوث الخاص والصليب الأحمر للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ ملف الأسرى.

ولفتت إلى أن غريفيث، تقدم بالشكر إلى الأردن على دعمه لجهود إحلال السلام في اليمن، ولموافقته على استضافة الاجتماع.

وأوضحت: “الاجتماع فني، ويأتي في إطار متابعة تنفيذ نتائج مشاورات السويد، ومستوى الحضور بالنسبة للأطراف اليمنية سيكون من خلال المعنيين أنفسهم بإبرام الاتفاق”، دون أن تحددهم.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية مع الحوثيين، -إثر مشاورات جرت في السويد- إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا.

وأكدت المتحدثة الأممية أن “الاجتماع مغلق وغير متاح للإعلام”.

وكان الأردن قد أعلن الثلاثاء، موافقته على طلب استضافة المباحثات، بعد طلب أممي بذلك، كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، عقب لقائه نظيره اليمني خالد اليماني، في العاصمة عمان، أن بلاده تلقت طلبًا من المبعوث الخاص لليمن؛ لعقد اجتماع في المملكة.

وجاء إعلان الصفدي، بعد يوم واحد من إفادة غريفيث، أمام مجلس الأمن، أنه يعتزم عقد اجتماع قريب للجنة المشرفة على تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان.