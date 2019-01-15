مقتل 5 نازحين في قصف لميليشيا الحوثي على مديرية الخوخة اليمنية

لقي خمسة مدنيين نازحين مصرعهم وأصيب خمسة آخرين في قصف مدفعي حوثي على مخيم للنازحين، اليوم الثلاثاء، في مديرية الخوخة الساحلية جنوب محافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الميليشيات الحوثية شنّت قصفًا مدفعيًا عنيفًا على مخيم للنازحين المدنيين في مديرية الخوخة؛ قتل على إثره ثلاثة رجال وامرأتان فيما أصيب 5 آخرون بينهم أطفال.

وأوضح المركز أن الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية المتفق عليها، الأمر الذي أصبح يهدد بانهيار الهدنة واتفاق السويد.

وكان المتحدث الرسمي لألوية العمالقة قال، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لـ “إرم نيوز”، إن الألوية ما زالت ملتزمة بالهدنة، مشيرًا إلى أن قرار استئناف العمليات والحسم العسكري بيد الرئيس عبدربه منصور هادي.