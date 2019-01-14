اليمن.. تشييع رسمي وشعبي مهيب للواء طماح في عدن

اليمن.. تشييع رسمي وشعبي مهيب للواء طماح في عدن

المصدر: إرم نيوز

أقام اليمن، اليوم الإثنين، تشييعًا رسميًا وشعبيًا مهيبًا لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع اللواء الركن محمد صالح طماح إلى مثواه الأخير في العاصمة المؤقتة عدن، حيث قضى في هجوم بطائرة حوثية مسيّرة، استهدفت عرضًا عسكريًا بقاعدة “العند” في لحج جنوب البلاد.

ودفن اللواء طماح في مقبرة أبو حربة في العاصمة المؤقتة عدن، فيما شارك كبار مسؤولي البلاد في جنازته الرسمية التي تقدمها رئيس الوزراء معين عبدالملك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وقادة عسكريون وحكوميون.

وعلى الجانب الشعبي، توافد الآلاف للمشاركة في تشييع الراحل، رافعين أعلام الجنوب، الذي يطالبون بانفصاله، وهي قضية ألقت بظلالها على جثمان الراحل، حيث أقيمت الصلاة الرسمية على جثمانه في معاشيق بالعلم الجمهوري، بينما أقيمت الصلاة الشعبية في مسجد آخر بعدن بالعلم الجنوبي.

 

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