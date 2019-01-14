اليمن.. تشييع رسمي وشعبي مهيب للواء طماح في عدن

أقام اليمن، اليوم الإثنين، تشييعًا رسميًا وشعبيًا مهيبًا لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع اللواء الركن محمد صالح طماح إلى مثواه الأخير في العاصمة المؤقتة عدن، حيث قضى في هجوم بطائرة حوثية مسيّرة، استهدفت عرضًا عسكريًا بقاعدة “العند” في لحج جنوب البلاد.

ودفن اللواء طماح في مقبرة أبو حربة في العاصمة المؤقتة عدن، فيما شارك كبار مسؤولي البلاد في جنازته الرسمية التي تقدمها رئيس الوزراء معين عبدالملك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وقادة عسكريون وحكوميون.

تشيع اللواء محمد صالح طماح بجنازة رسمية يتقدمها رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وكبار رجال الدولة في العاصمة المؤقتة عدن pic.twitter.com/yFxa8YEywo — مختار الرحبي (@alrahbi5) January 14, 2019

موكب جنائزي شعبي كبير للواء محمد صالح طماح نسأل الله أن يثبته بالقول الثابت عند السؤال وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وعهداً علينا أن يضاف دمك الطاهر إلى دماء رفاقك الذين سبقوك ولن يكون الثأر لكم إلا با استعادة الدولة الجنوبية والتخلص من حكم عصابات صنعاء للأبد أن شاء الله. pic.twitter.com/uyINbpeaXF — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) January 14, 2019

وعلى الجانب الشعبي، توافد الآلاف للمشاركة في تشييع الراحل، رافعين أعلام الجنوب، الذي يطالبون بانفصاله، وهي قضية ألقت بظلالها على جثمان الراحل، حيث أقيمت الصلاة الرسمية على جثمانه في معاشيق بالعلم الجمهوري، بينما أقيمت الصلاة الشعبية في مسجد آخر بعدن بالعلم الجنوبي.