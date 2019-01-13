وزير الإعلام اليمني: إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيّرة لاغتيال مسؤولين عسكريين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأحد، إن القوات الحكومية أحبطت هجومًا شنه مسلحو جماعة الحوثيين بطائرة مسيّرة، لاغتيال مسؤولين عسكريين حكوميين رفيعي المستوى في محافظة الحديدة (غرب).

وأضاف الإرياني، في تغريدات عبر موقع “تويتر”، أن “الطائرة كانت تستهدف أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، وأن إحباط الهجوم كان بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية”.

وأوضح أنه “تم اعتراض الطائرة الحوثية المسيرة المصنوعة بإيران، وهي محملة بمواد شديدة الانفجار، وتم تفجيرها قبل وصولها إلى مقر سكن الفريق الحكومي المشارك في اللجنة المشتركة بالدريهمي، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا”.

ويشارك 3 مسؤولين عسكريين حكوميين في هذه اللجنة، التي يرأسها قائد فريق المراقبين الدوليين، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، لمراقبة تطبيق اتفاق السويد، الذي رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي.

والمسؤولون الثلاثة هم: نائب رئيس أركان الجيش اليمني لشؤون التدريب، اللواء الركن صغير عزيز، ونائب رئيس جهاز الأمن القومي، اللواء الركن محمد مصلح عيضة، وقائد لواء تهامة العميد أحمد علي الكوكباني.

وأشار الإرياني، إلى أن الهجوم الحوثي الجديد جاء بعد يوم من الهجوم على عرض عسكري في قاعدة العند، الذي أدى إلى مقتل وإصابة قيادات عسكرية وضباط وجنود.