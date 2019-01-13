وزارة الدفاع اليمنية تنعى رئيس الاستخبارات العسكرية‎ محمد صالح طماح

نعت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، ظهر الأحد، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع اللواء الركن محمد صالح طماح، الذي توفي قبل ساعات متأثرًا بإصابته في تفجير طائرة حوثية مسيرة، استهدفت عرضًا عسكريًا في قاعدة العند بمحافظة لحج، الخميس الماضي.

وقال بيان النعي الذي نشره موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن “الشهيد طماح كان له إسهامات جليلة في خدمة الوطن ووحدته، كواحد من أكفأ ضباط القوات المسلحة طيلة تاريخه، وعرف على الدوام بمهنيته ونشاطه وانضباطه ومعرفته الواسعة وإلمامه بمتطلبات عمله وتخصصاته العسكرية”.

ولفت البيان إلى الأدوار الفاعلة لطماح في مختلف المناصب التي تم تكليفه بها، مؤكدًا أن رحيله يعد “خسارة للشعب اليمني وقواته المسلحة ووحدته”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر طبية وأخرى مقربة من اللواء طماح، إنه توفي في أحد مستشفيات عدن، عقب تعذر نقله إلى الخارج بسبب خطورة وضعه الصحي.

وقال مصدرعسكري لـ”إرم نيوز”: “وصلت فجر اليوم طائرة سعودية خاصة إلى مطار عدن الدولي، بهدف نقل اللواء طماح إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، وأثناء تجهيز الأطباء للواء طماح لنقله إلى مطار عدن، تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، ليفارق الحياة”.

والخميس، أصيب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء سالم عبدالله النخعي، ونائبه اللواء صالح الزنداني، إلى جانب قادة عسكريين بارزين، كما قتل 4 جنود، في تفجير بطائرة حوثية مسيّرة استهدفت عرضًا عسكريًا بقاعدة “العند” في لحج، وفق مصدر عسكري.

وأصيب كذلك اللواء محمد طماح، ومحافظ لحج اللواء عبدالله التركي، ووكيل المحافظة صالح البكري، وقائد معسكر العند اللواء محمد جواس.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، عبر قناة “المسيرة” التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه تم بعد عملية رصد دقيق داخل قاعدة العند.

وعمل طماح المولود في يافع بمحافظة لحج، عام 1950، قائدًا للاستخبارات، بقرار رئاسي، في مايو/أيار 2018.

كما يعد أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي الذي قاده عسكريون جنوبيون منذ عام 2007، متهمين نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بممارسة الإقصاء والتهميش ضد منتسبي الجيش والأمن المحسوبين على دولة الجنوب التي توحدت في العام 1990 مع الشمال، لتشكلا (الجمهورية اليمنية).

ومنذ عام 2015 بدأ اللواء طماح العمل مع الرئيس هادي، وشارك في الحرب ضد ميليشيا الحوثي كقائد لقاعدة العند قبل سقوطها في أيدي الحوثيين، أواخر مارس/آذار 2015، واستأنف القتال في مناطق أخرى بعدن ولحج حتى تحررت بعد أشهر.