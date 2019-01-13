الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثي تستغل اتفاق السويد لحفر الخنادق

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، لـ”إرم نيوز” عن استغلال ميليشيات الحوثي الانقلابية، لاتفاق السويد، لا سيما المتعلق بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة شمال غرب البلاد، لحفر الخنادق داخل أروقة المدينة وفي محيط ميناء الحديدة، فضلًا عن رفد قواتها بالتعزيزات القتالية، سواء بالمقاتلين أو بالآليات والمعدات العسكرية.

وقال بادي: “تستغل ميليشيات الحوثي الهدنة في مدينة الحديدة، من خلال قيام عناصرها بحفر الخنادق داخل أروقة المدينة ، وكذلك في محيط ميناء الحديدة، بالإضافة إلى استقدام عناصر جديدة من مقاتليها والتعزيزات العسكرية المختلفة، من المحافظات المجاورة مثل محافظتي (حجة وصعدة)”.

وأردف قائلًا: “إن ما يحصل في الحديدة من خروق تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قد تجاوز المعقول والمتوقع، فقد بلغت الخروق التي حصرناها منذ ذلك الوقت قرابة 360 خرق”.

ولفت بادي، في تصريحه لـ”إرم نيوز”، إلى أن “الأخطر من تلك الخروق، هو التنصل والتهرب من قبل ميليشيات الحوثي، للبدء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فيما يتعلق بالانسحاب من الموانئ الثلاثة وهي (ميناء الحديدة، وميناء راس عيسى، وميناء الصليف)، إذ لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا الخصوص، مع أن الموعد المحدد للانسحاب قد تم تجاوزه”.

وأضاف: “بل وصل الأمر بهم في الاجتماع الأخير للجان التهدئة بين الطرفين، مع رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال باتريك كاميرت، إلى التخلف عن الحضور تحت ذريعة واهية”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية أن “هذه التجاوزات من قبل ميليشيات الحوثي، تؤكد للعالم أجمع بأنهم لا ينوون السلام مطلقًا، ولا ينوون أيضًا تنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الحديدة، وهي رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بأنها ميليشيات إرهابية لا تفهم سوى لغة السلاح، ولا تؤمن بالعمل السياسي ولا بالسلم، ولا يتوفر في أجندتها أو أيديولوجيتها مصطلح يُعرف بـ(إحلال السلام)”.

وتابع: “نحن بالنسبة لنا كيمنيين، نعرف منذ سنوات طويلة ميليشيات الحوثي جيدًا، وأنها مجرد ميليشيات مسلحة إرهابية، اعتادت دائمًا على الانقلاب على كافة الاتفاقيات، وذلك منذ الحرب الأولى عام 2004، ولم تقم أبدًا بالالتزام بتنفيذ أي اتفاق تعهدت به”، مضيفًا “بل على العكس تقوم باستغلال كل الاتفاقيات وكافة الهُدن التي يتم الاتفاق عليها، لإعادة ترتيب أوراقها، وإعادة التحضير العسكري لخوض جولات صراع أكبر، سواء كان على مستوى المُدن أو على مستوى الجمهورية”.