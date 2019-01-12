الحوثيون يرفضون سفر نائب رئيس مجلس النواب الأسبق للعلاج في الخارج

رفضت الميليشيات الحوثية، السماح بنقل نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، علي صالح عباد مقبل، إلى خارج البلاد لتلقّي العلاج بعد تدهور حالته الصحية.

وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني لـ”إرم نيوز”، إنّ “الوضع الصحي للأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي اليمني تتدهور بشكل كبير بعد نقله مساء أمس، إلى أحد مشافي صنعاء الحكومية، وسط رفض جماعة الحوثيين السماح بنقله إلى الخارج عبر مطار عدن أو سيئون في حضرموت”.

وبيّن المصدر، أنّ “قيادات جنوبية وأخرى في الحزب الاشتراكي تعيش حاليًا في مصر تعهدت بالتكفل بشكل كامل بسفر وعلاج علي صالح عباد مقبل”، ولفت إلى أنّ هنالك ضغوطًا قادها عضو ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” سلطان السامعي، لإقناع المكتب التنفيذي لجماعة الحوثيين بالسماح بسفر الرجل لأسباب صحية، ليفشل في نهاية المطاف”.

وأبدت جماعة الحوثيين تخوفها من سفر “عباد” إلى خارج البلاد، وإعلانه تأييده للشرعية، بعد أنّ ظل طوال السنوات الماضية في موقف الحياد إزاء الحرب اليمنية.

ويعاني القيادي الاشتراكي من عدة أمراض مستعصية قيَّدت تحركاته وظهوره العلني خلال السنوات الخمس الماضية.