وزير يمني: الحوثيون حوّلوا المدارس إلى بؤر لتجنيد الأطفال

هاجم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ممارسات جماعة الحوثيين التي أدت إلى “انحراف” العملية التعليمية، خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وحذَّر الإرياني، في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”، أرفقها بصورة لمدرسة مغطاة بصور لقتلى من عناصر الحوثيين، مما وصفه بـ”تحويل المدارس إلى أوكار لغسيل العقول، ومسخ الهوية، وبؤر لتجنيد الأطفال كوقود للحرب، وحوائط مبكى”.

وقال الإرياني:”‏هكذا انحرفت العملية التعليمية في مناطق سيطرة ‎الميليشيات الحوثية عن غايتها، وتحوَّلت المدارس إلى أوكار لغسيل العقول، ومسخ الهوية، وبؤر لتجنيد أطفالنا كوقود للحرب، وحوائط مبكى لمن يسقط منهم على جبهات القتال”، مشددًا على أن “هذا المشهد المؤلم يؤكد ضرورة حسم المعركة، وخطورة استمرار الانقلاب على حاضر ومستقبل اليمنيين”.

وأضاف في تغريدة أخرى:”استمرار الصمت على جرائم ‎الميليشيات الحوثية بحق الأطفال الذين تخطفهم من منازلهم ومدارسهم، وتعيدهم إلى أهاليهم جثثًا هامدة يضع علامة استفهام”، مطالبًا “المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لوقف استغلال ‎الأطفال كوقود للحرب، ودعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل التراب الوطني، وإنهاء الانقلاب”.