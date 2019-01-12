رغم الهدنة الهشة.. اندلاع اشتباكات في الحديدة اليمنية

اندلعت اشتباكات صباح السبت في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، رغم الهدنة الهشة في المدينة الإستراتيجية.

وتردّدت في القسم الجنوبي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح السبت أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وفقًا لمراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي وقت لاحق تراجعت حدة الاشتباكات التي أصبحت متقطعة.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في 13 كانون الأول/ديسمبر، وافق الحوثيون على إعادة الانتشار من الحديدة. وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية.

لكن الحوثيين امتنعوا لاحقًا عن التنفيذ، وهو ما يهدد اتفاق السويد الذي بقي حبرًا على ورق حتى الآن.