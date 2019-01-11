بحثًا عن مخازن صواريخ “سرية”.. الحوثيون يختطفون ضباطًا سابقين في صنعاء

اختطفت الميليشيات الحوثية 5 ضباط من القوات الجوية غير الموالين لهما من منازلهم بصنعاء واقتادتهم إلى جهات مجهولة، بحسب مصدر يمني.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن “5 ضباط من القوات الجوية اليمنية أحدهم برتبة عميد يدعى محمد المطري، اختطفوا ليل الخميس، من منازلهم بصنعاء وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب”.

وأضاف المصدر أن “الضباط كانوا يعملون في القوات الجوية اليمنية حتى انقلاب جماعة الحوثي على السلطة في العام 2014، ليغادروا إلى منازلهم ويرفضوا الانصياع لتوجيهات الميليشيات الحوثية والعودة للعمل لصالحها رغم المغريات والتهديدات المستمرة”.

ولفت إلى أن “الميليشيات الحوثية تعتقد أن لدى بعض الضباط الذين تم اختطافهم معلومات عن مخازن سرية تتبع القوات الجوية لم تكتشفها الميليشيات حتى اليوم، قد تضم إحداهما صواريخ مخصصة لإسقاط الطائرات المقاتلة، كانت اليمن قد اشترتها من روسيا في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح”.