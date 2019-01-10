هاني بن بريك عن تفجير قاعدة “العند” اليمنية: رب ضارة نافعة

اعتبر القيادي اليمني الجنوبي هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن استهداف الميليشيات الحوثية لقاعدة “العند” العسكرية جنوب اليمن، اليوم الخميس، قد يكون نافعًا رغم ضرره.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” معقبًا: “نحمد الله على سلامة القيادات العسكرية الجنوبية التي تم استهدافها اليوم في #العند (رب ضارة نافعة)”.

وأضاف بن بريك: “فقد يستفيق بعض هذه القيادات التي لازالت تربط نفسها بحلفاء الحوثي الإخونجية، فكم من عرض عسكري تم في تعز وفي مأرب، وبينهم وبين الحوثي مسافة مدفع هوزر أو كاتوشا. الخيارات مفتوحة الآن”.

نحمد الله على سلامة القيادات العسكرية الجنوبية التي تم استهدافها اليوم في #العند ( رب ضارة نافعة ) فقد يستفيق بعض هذه القيادات التي لازالت تربط نفسها بحلفاء الحوثي الإخونجية، فكم من عرض عسكري تم في تعز وفي مأرب وبينهم وبين الحوثي مسافة مدفع هوزر أو كاتوشا. الخيارات مفتوحة الآن . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) January 10, 2019