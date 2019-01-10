بعد تفجير “العند” اليمنية.. هادي يطالب بتفعيل جبهات القتال في مناطق التماس

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، بتفعيل الجبهات والمقاومة بمحافظات صنعاء وصعدة وإب وتضييق الخناق على الميليشيات الحوثية و”استكمال التحرير لتطهير الوطن من شرور الميليشيا الحوثية الانقلابية”.

جاء ذلك، بعد ساعات من استهداف ميليشيات الحوثي عرضًا عسكريًا حضره عدد من أبرز قادة الجيش الوطني اليمني، بطائرة مفخخة بدون طيار، انفجرت في الجو وأسفرت عن وقوع 7 قتلى وعشرات الإصابات بين الجنود.

وشدد هادي، في بيان نشرته وكالة “سبأ” التابعة للشرعية، على أهمية دور المقاومة الوطنية في التحامها مع حماة الوطن والمكونات المجتمعية في تحرير مختلف المناطق، ودحر الانقلابيين وبسط سلطة الدولة في كافة ربوع الوطن.

وحث الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود والعمل على تخفيف المعاناة التي تخلفها الميليشيا الانقلابية بين صفوف المدنيين بالمحافظات، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب شحذ الهمم؛ لتجاوز مختلف التحديات التي يواجها شعبنا لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه الوطنية.

من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الهجوم على قاعدة العند يؤكد رفض الميليشيات الحوثية لتحقيق السلام.

وقال الإرياني في تغريدة على موقع “تويتر” نشرتها قناة “العربية”: “الهجوم على قاعدة العند يثبت رفض الحوثيين للسلام”.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من العبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية وممارسة الضغط الكافي لإجبارها على تنفيذ اتفاق استكهولم.