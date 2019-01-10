بعد أنباء عن إصابته.. العميد الركن ثابت جواس يتحدث عن انفجار قاعدة “العند” اليمنية (فيديو)

ظهر القائد بالجيش اليمني الوطني العميد ركن ثابت مثنى جواس، اليوم الخميس، في مقطع فيديو يتحدث فيه، بعد أنباء عن إصابته في الانفجار الذي استهدف قاعدة “العند” العسكرية جنوب اليمن خلال عرض عسكري.

وأكد جواس أنه بخير وبصحة تامة وأن الانفجار الذي تبنته ميليشيات الحوثي وأعلنت المسؤولية عنه عبر حساب قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثي في “تويتر”، لم يود بحياة أي قائد من القادة العسكريين البارزين الذين حضروا العرض.

ووصف العميد ركن جواس الاستهداف الحوثي بالفاشل، مؤكدًا أن الطائرة جاءت مفخخة ولكنها انفجرت بعيدًاعن المنصة التي اعتلاها القادة العسكريون، وأنه لم يصب أحد بارز في العملية.

وشدد على أن “العرض العسكري الذي كان مقامًا قبل الانفجار سار بشكل “ممتاز” وانتهى الحفل ونحن بروح معنوية عالية والطائرة تفجرت على بعد عن مكان المنصة”.

ووقع اليوم الخميس، انفجار ضخم، في احتفال عسكري بقاعدة “العند” جنوب اليمن أدى إلى مقتل 6 جنود في حصيلة أولية وإصابة عدد من القادة والشخصيات العسكرية.

وحصل الانفجار خلال تدشين العام التدريبي بحضور الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان العامة الذي أصيب في الانفجار.