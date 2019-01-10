بالصور.. إسعاف محافظ لحج وقائد المنطقة الرابعة بعد تفجير قاعدة “العند” اليمنية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا قالوا إنها لقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن ومحافظ محافظة لحج التركي أثناء إسعافهم.

ونشر الناشط الإعلامي والسياسي اليمني الجنوبي أحمد الربيزي صورًا تظهر شخصين يجلسان داخل سيارة يبدو أنها تابعة لإحدى الجهات الطبية التي تقدم خدمات الإسعاف.

وعلّق الربيزي على الصور قائلًا: “صور لقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن ومحافظ محافظة لحج “التركي” أثناء إسعافهم بعد الضربة الغادرة لمنصة التدشين في قاعدة العند التي قامت بها قوات الإرهاب الانقلابية الحوثية صباح اليوم. ويظهر أن إصاباتهم خفيفة وليست خطيرة”.

صور لقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن ومحافظ محافظة لحج "التركي" اثناء اسعافهم بعد الضربة الغادرة لمنصة التدشين في قاعدة العند التي قامت بها قوات الإرهاب الانقلابية الحوثية صباح اليوم.

ويظهر ان اصاباتهم خفيفة وليست خطيرة. pic.twitter.com/HZxVpDdGzH — أحمد الربيزي (@Ahmedalrbizy) January 10, 2019

ووقع اليوم الخميس، انفجار ضخم، في احتفال عسكري بقاعدة “العند” جنوب اليمن أدى إلى مقتل 6 جنود في حصيلة أولية وإصابة عدد من القادة والشخصيات العسكرية.

وحصل الانفجار خلال تدشين العام التدريبي بحضور الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان العامة الذي أصيب في الانفجار.

وشملت قائمة القادة العسكريين البارزين المستهدفين في الانفجار كلًا من النخعي رئيس هيئة الأركان، صالح الزنداني نائب هيئة الأركان، فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، محمد طماح رئيس الاستخبارات العسكرية، ثابت جواس قائد محور العند، سيف نائب هيئة الأركان للشئون الفنية، الوليدي مدير التوجيه المعنوي، حسبما أورده الناشط اليمني جمال بن عطاف عبر “تويتر”.