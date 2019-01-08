قرقاش: لا نية لدى الحوثيين لاحترام اتفاق السويد

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، إن التطورات في الحديدة تشير إلى أن لا نية لدى الحوثيين لاحترام التزاماتهم الإنسانية والسياسية في السويد.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن”.

التطورات حول الحديدة تشير إلى ان لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات الغير حكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2019

وأضاف في تغريدة ثانية أن “التحالف في موقف سياسي جيد جدًا وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة”.

وأكد أن “الحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف”، مضيفًا أن “العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي”.

التحالف في موقف سياسي جيد جدا وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، الحوثي يكرر ممارساته الساعية لافشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2019

وقال الوزير الإماراتي في تغريدة ثالثة إن “التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيدًا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة”.

وأكد أنه “من الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية”.

التطبيق الكامل لالتزامات السويد اولوية بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2019

وكانت الأطراف اليمنية وقعت على اتفاق السويد في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث نص الاتفاق على انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يومًا، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

لكن ميليشيا الحوثي ارتكبت منذ ذلك الحين 368 خرقًا لوقف إطلاق النار، وفق ما أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أمس الاثنين.