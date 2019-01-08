قرقاش: لا نية لدى الحوثيين لاحترام اتفاق السويد

قرقاش: لا نية لدى الحوثيين لاحترام اتفاق السويد

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، إن التطورات في الحديدة تشير إلى أن لا نية لدى الحوثيين لاحترام التزاماتهم الإنسانية والسياسية في السويد.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن”.

وأضاف في تغريدة ثانية أن “التحالف في موقف سياسي جيد جدًا وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة”.

وأكد أن “الحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف”، مضيفًا أن “العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي”.

وقال الوزير الإماراتي في تغريدة ثالثة إن “التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيدًا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة”.

وأكد أنه “من الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية”.

وكانت الأطراف اليمنية وقعت على اتفاق السويد في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث نص الاتفاق على انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يومًا، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

لكن ميليشيا الحوثي ارتكبت منذ ذلك الحين 368 خرقًا لوقف إطلاق النار، وفق ما أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أمس الاثنين.

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