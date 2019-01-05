وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يستعدون لضرب مقر ممثلي الأمم المتحدة في الحديدة

قال وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني اليوم السبت، إن ميليشيات الحوثي، تستعدّ لضرب مقرّ ممثلي الأمم المتحدة، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

ونقل الإرياني، بتغريدة له عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر، عن مصادر خاصة قولها، إن “ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية تجهّز طائرات مسيّرة لضرب مقر ممثلي الأمم المتحدة في الحديدة، وإلصاق التهمة بتحالف دعم الشرعية”.

وأضاف “سجل الميليشيا الإجرامي في هذا المجال حافل باستهداف المستشفيات وحفلات الأعراس والأماكن العامة ومحاولة إلصاق التهمة بالتحالف”.

هاااام

مصادر خاصة: #المليشيا_الحوثية_الايرانية الإرهابية تجهز طائرات مسيرة لضرب مقر ممثلي #الامم_المتحدة في #الحديدة وإلصاق التهمة بتحالف دعم الشرعية..

سجل المليشيا الإجرامي في هذا المجال حافل من استهداف المستشفيات وحفلات الأعراس والأماكن العامة ومحاولة إلصاق التهمة بالتحالف. — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 5, 2019

وأمس نظمت الميليشيات الحوثية، مسيرة في مدينة الحديدة، تطالب بـ”تنفيذ اتفاق السويد في المدة الزمنية المحددة”، والتأكيد “على حق الشعب اليمني عامة وأبناء الحديدة خاصة في الدفاع عن أرضهم”.

وقالت مصادر محلية مطلعة، في مدينة الحديدة، إن ميليشيات الحوثي، حاولت الأربعاء الماضي، إجبار مندوبي مديريات محافظة الحديدة، على التوقيع على وثيقة تدين رئيس لجنة إعادة الانتشار، التابعة للأمم المتحدة، الجنرال باتريك كاميرت، وتتهمه بالانحياز إلى الحكومة الشرعية.

وذكرت المصادر لـ”إرم نيوز”، أن القائم بأعمال محافظ الحديدة، المعيّن من قبل الحوثيين، محمد عياش، دعا مندوبي مديريات محافظة الحديدة الأربعاء، لعقد لقاء مع فريق الأمم المتحدة، لكن اجتماع المندوبين تحوّل إلى لقاء خاص، أجبرهم فيه عياش، على التوقيع على وثيقة لإدانة رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، بسبب اتهامه بالانحياز للحكومة اليمنية، وعدم موافقتها على عملية تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل، التي يعتبر الحوثيين أنها تمت بإشراف من السلطة المحلية.

وبحسب المصادر، فإن المحاولة فشلت؛ نظرًا لعدم حضور غالبية الأعضاء البالغ عددهم 26 عضوًا عن كل مديريات محافظة الحديدة.