غريفيث يصل صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع “الحوثيين”

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت، العاصمة صنعاء؛ لبحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع “الحوثيين”، والفريق الدولي المعني بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن غريفيث وصل المطار قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن غريفيث سيعقد لقاءات مع من سماهم “مسؤولين في صنعاء” من جماعة الحوثي، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ويأتي وصول غريفيث، في الوقت الذي أخفقت اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة وموانئ الحديدة، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، في التوصل إلى نتائج إيجابية ملموسة حتى اليوم، وفق مصدر عسكري يمني.

وأوضح المصدر، أن “غريفيث سيلتقي لجنة التهدئة وفريق المراقبة؛ من أجل العمل على إحراز تقدم في ملف الحديدة”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يجتمع في صنعاء مع قيادة (الحوثيين)، وكذلك مع الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، ومع منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، وفي الرياض يتوقع أن يجتمع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين”.

وأوضح أن الجنرال “كاميرت”، عقد اجتماعات “مع كلا الطرفين، خاصة وأن وقف الأعمال العدائية في الحديدة ما زال متماسكًا”.