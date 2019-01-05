بادي: الحكومة اليمنية أوقفت انهيار العملةالمحلية

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن الحكومة استطاعت إيقاف انهيار العملة الوطنية لتعود قيمة الدولار من 840 ريالاً للدولار الواحد في سبتمبر 2018 إلى 450 ريالاً في منتصف ديسمبر 2018 وساهمت بخفض أسعار السلع الأساسية بمتوسط 30 % في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف بادي، في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وخفض أسعارها بمتوسط 25 %، وصرف رواتب مستدامة لموظفي القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.

وبيّن أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60 %؜ من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقًا للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، بمواقف دول التحالف العربي بقيادة السعودية، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتهما الميليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وقيادتها المنتخبة الشرعية وعلى أبناء الشعب اليمني.