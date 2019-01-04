الأمم المتحدة: اجتماع لجنة إعادة الانتشار بـ”الحديدة” الثلاثاء‎

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الاجتماع الثالث للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، غربي اليمن، تقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأفصح حق أن “لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، المنبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية، عقدت ثاني اجتماعاتها في الحديدة، خلال الفترة من 1 إلى 3 يناير (كانون الثاني) الجاري”.

وأوضح أنّ “الأطراف اتفقت خلال الاجتماع على تفعيل آلية الرصد والمراقبة؛ للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من الحديدة”.

وذكر حق أنّ “الجنرال باتريك كاميرت، رئيس اللجنة، يشعر بالارتياح إزاء استمرار حسن نية الأطراف في التعامل مع القضايا الصعبة”.

وأضاف أنّ “كاميرت حث الأطراف المعنية على تخفيف القيود المفروضة على العمليات الإنسانية المنقذة للحياة، وتعزيز وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أنّ “الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار تقرر أن يكون في 8 يناير الجاري (الثلاثاء المقبل)”.

والخميس، أعلن فرحان حق أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، سيبدأ جولة في المنطقة اعتبارًا من السبت، تشمل العاصمة اليمنية صنعاء، والسعودية.

وأضاف: “من المتوقع أن يجتمع في صنعاء مع قيادة الحوثيين، ومع الجنرال كاميرت، ومع منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، وفي الرياض يتوقع أن يجتمع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين”.