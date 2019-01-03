“غريفيث” يبدأ جولة في المنطقة السبت تشمل صنعاء والرياض‎

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيبدأ جولة في المنطقة، يوم السبت، تشمل العاصمة اليمنية صنعاء، والسعودية.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق للصحفيين: “سيزور مارتن غريفيث كلًا من اليمن والمملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم السبت المقبل، في جولته الأخيرة من المشاورات مع الطرفين”، دون تفاصيل عن مدة الجولة وبأيهما سيبدأ.

وأضاف: “من المتوقع أن يجتمع في صنعاء مع الحوثيين، وكذلك مع الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، ومع منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، وفي الرياض يتوقع أن يجتمع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين”.

وأوضح أن الجنرال “كاميرت” عقد اجتماعات “مع كلا الطرفين، خاصة وأن وقف الأعمال العدائية في الحديدة ما زال متماسكًا”.