معلقًا على تقرير فضح متاجرة الحوثيين بالمساعدات.. قرقاش: آن للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم الأربعاء، أن تقرير برنامج الأغذية العالمي، الذي كشف عن متاجرة الميليشيات الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة المقدمة للشعب اليمني، يفرض على المنظمات الدولية الأخرى العاملة في اليمن أن تكون بـ”نفس الوضوح”.

وفي تعليقه على تقرير الأغذية العالمي، قال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”، “الحقيقة أن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء.. وآن الآوان للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح”.

تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة المليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات، والحقيقة ان الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء وآن الآوان للمنظمات الأخرى ان تكون بنفس الوضوح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 2, 2019

وأورد قرقاش في تغريدة أخرى تصريح لـ”ديفيد بيزلي”، مدير برنامج الغذاء بشأن الممارسات الحوثية، الذي أكد فيه “أن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن؛ لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام، هذا أمر شنيع، ويجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور.”