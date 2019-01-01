لجنة يمنية: الحوثيون نهبوا واحتجزوا 697 شاحنة إغاثية

اتهمت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، جماعة الحوثي، بنهب واحتجاز نحو 697 شاحنة تحمل مواد إغاثية، ومنع 88 أخرى من الدخول، خلال أكثر من 3 سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الإغاثية العليا التابعة للحكومة اليمنية، غداة اتهام برنامج الغذاء العالمي للمجاعة بسرقة المعونات الإنسانية في مناطق سيطرتها باليمن.

وقال بيان الحكومة، إن “ميليشيا الحوثي، احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة (غرب)، خلال الفترة من مايو/ أيار 2015، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2018”.

وأوضح البيان أن “من بين السفن، 34 سفينة احتجزها الحوثيون لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتين إماراتيتين وسفينة تركية في البحر الأحمر”.

وأشار البيان إلى أن “الحوثيين قاموا خلال الفترة ذاتها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم”.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هدد الإثنين، بتعليق بعض شحنات المساعدات إلى اليمن “إذا لم تقم ميليشيا الحوثي بالتوقف عن السرقة والاحتيال في توزيع المواد الغذائية”، محذرًا من أن التعليق سيؤثر على نحو 3 ملايين شخص.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، في بيان، إن “المسح الذي أجرته الوكالة أظهر أن المساعدات لا تصل إلا إلى 40% من المستفيدين المستحقين في العاصمة صنعاء”.

وأضاف البيان: “إذا لم تتصرف خلال 10 أيام، فلن يكون أمام برنامج الأغذية العالمي خيار سوى تعليق المساعدة”.