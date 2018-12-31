قرقاش: اتفاق السويد  يعرّي الحوثيين أمام المجتمع الدولي

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين أن اتفاق السويد بشأن اليمن يعرّي الحوثيين تمامًا أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساتهم.

ويأتي موقف قرقاش متقاطعًا مع تصريحات أممية، الأحد، شككت في مزاعم الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن تكون ذات مصداقية، إلا إذا تمكنت الأطراف الأخرى من التحقق منها.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدية عبر حسابه في توتير: “من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تمامًا أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه”.

من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2018

وأضاف: “ويبدو واضحًا أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح”.

ويبدو واضحا ان الحوثي يحاول ان يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2018

وتابع: “ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه”.