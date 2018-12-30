الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، تحرير مواقع جديدة في “جبهة مران” غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، المدعومين من إيران.

وقال مساعد قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني العميد صالح المخلافي: “إن قوات اللواء تمكنت من تحرير جبل المجرب، وقرية (أم نعيرة) وأجزاء من قرية (الجارية) الواقعة في قلب وادي (ليّة)، في محافظة صعدة”.

وأوضح المخلافي في تصريح صحفي للموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني “سبتمبر نت” أن “المواجهات كبدت المليشيات الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”، مشيرًا إلى “سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين، وأن جثث القتلى لا تزال متناثرة في وداي ليّة”.

من جانبه، أفاد ركن سيطرة اللواء الثالث العقيد حميد عثمان، بأن “مليشيات الحوثي، حوّلت منازل المواطنين في مناطق المواجهات، إلى ثكنات عسكرية لعناصرها، وتعمدت تفخيخها قبل الفرار منها”.

ولفت إلى أن “الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وإبطال كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، زرعتها المليشيات في المنازل والطرقات العامة”.