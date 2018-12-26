طرفا النزاع اليمني والأمم المتحدة يعقدون أول اجتماعاتهم بالحديدة‎

المصدر: ا ف ب

بدأ في مدينة الحديدة اليمنية الأربعاء، أول اجتماع للجنة تضم طرفي النزاع اليمني والأمم المتحدة، مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار الهش، حسبما أفاد مسؤول مقرّب من الحكومة اليمنية الشرعية.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “لقد بدأ الاجتماع، يمكنني أن أؤكد ذلك”، متوقّعًا “الخروج بنتائج إيجابية”.

ومن جانبه، أكد مسؤول في الحكومة اليمنية، أن ممثلي الحكومة “تنقّلوا على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة للدخول إلى مدينة الحديدة حيث ينعقد الاجتماع”.

واللجنة التي يقودها الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، مكلّفة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد هذا الشهر، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة، وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر.

وقتل عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسب ما أفاد الثلاثاء مصدر في التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويسيطر المتمرّدون على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.