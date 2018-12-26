اليمن..اشتباكات في الحديدة قبيل اجتماع مشترك برئاسة الأمم المتحدة

المصدر: ا ف ب

اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية، اليوم الأربعاء، بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، قبيل انعقاد أول اجتماع للجنة عسكرية مشتركة برئاسة الأمم المتحدة مكلّفة بالإشراف على وقف إطلاق النار.

وتردّدت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من الصباح، أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويسري وقف إطلاق النار “الهش” في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام السويد الشهر الجاري، وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيّز التنفيذ في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقتل عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسبما أفاد أمس الثلاثاء مصدر في التحالف العربي الداعم للحكومة بقيادة السعودية في هذا البلد.

ومن المقرّر أن تنعقد اليوم الأربعاء في الحديدة أول جلسة للجنة عسكرية مشتركة تضم الأمم المتحدة وطرفي النزاع برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت الذي وصل إلى الحديدة الأحد الماضي.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.