لماذا تحسن سعر الريال اليمني لا يعني انخفاض الأسعار؟ (فيديو)

لم يخفف تحسن سعر صرف العملة اليمنية المحلية من وطأة الغلاء الذي خلفته سنوات من التدهور الاقتصادي، الأمر الذي دفع باليمنيين إلى مزيد من الشكوى وفقدان الأمل تقريبًا بتحسن الأوضاع في المدى المنظور.

ثمة من يرى أنّ تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، يعود إلى عدم الثقة بأن البلاد قد دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي، معللين التحسن الطفيف بأنه آني ولا يستند إلى أسس اقتصادية تعطيه طابع الديمومة والنمو.

ودفعت سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وفتحه اعتمادات للسلع الأساسية، بوزارة الصناعة والتجارة، إلى فرض رقابة على أسعار السلع، ما أغضب التجار من عدم تركها هامش ربح منطقي.

ويبقى اليمنيون تحت رحمة ظروف معيشية قاهرة، بانتظار أن يجد اقتصاد بلادهم طريقًا حقيقيًا للاستقرار وهو ما يتعلق حتمًا بمفرزات الميدان العسكري والسياسي.