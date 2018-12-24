الجيش اليمني: أصبحنا على مشارف سوق صرواح ونسيطر على 80% من المدينة

قال المتحدث الرسمي، باسم قوات الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، إن قوات الجيش باتت على مشارف سوق مديرية “صرواح”، غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأضاف مجلي في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن “الجيش اليمني، ينتشر حاليًا في سلسلتي جبال القاضي وجبال أتياس، المطلتين على سوق المدينة، وتصدّى لكل محاولات التسلل التي قامت بها الميليشيات، في عدد من المواقع، ودفعتها على الانسحاب وسط خسائر كبيرة”.

ونفى المتحدث العسكري مزاعم سيطرة الحوثيين على مديرية صرواح.

وقال إن “هذه الإشاعات نشرتها الميليشيات الحوثية، وروّجت لها وضخمتها لتصنع لها نصرًا إعلاميًا، لكن سرعان ما تبخّرت هذه الإشاعة من خلال وجود الجيش الوطني على الأرض، وتصديه لمحاولات التسلل، وتم إظهار الحقيقة بالصوت والصورة”.

من جانبه، قال العميد الركن في الجيش اليمني عبده مجلي، إن “الجيش يسيطر على 80% من مساحة مديرية صرواح الجغرافية”.

من جانب آخر، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، المنتشرة في محافظتي، مأرب وشبوة، اللواء فيصل حسن، أن “ما لحق بميليشيا الحوثي من قتلى وجرحى وهزائم في جبهة صرواح، هو ثمرة لكذب وتزييف قيادتها وإعلامها للحقيقة فاندفع المغرر به منهم وتم التعامل معهم بكل حزم”.

وثمّن اللواء حسن، دور قوات التحالف العربي، المساند للشرعية، لـ”إسهامه الفعال والكبير في عملية الإسناد الجوي والمدفعي في جبهة صرواح”، طبقًا لما نشره موقع الجيش الرسمي.

وخلال الأيام الماضية، تردّدت أنباء بشكل لافت، على وسائل إعلام محلية، تشير إلى سيطرة الحوثيين، على مديرية صرواح، المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء، من جهة الشرق، بشكل شبه كامل، وهو ما نفاه الجيش اليمني.