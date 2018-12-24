الجامعة العربية منزعجة من “احتكار” الأمم المتحدة لملف اليمن (فيديو)

أبدى السفير حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية انزعاج المنظمة من تعمد تجاهل الأمم المتحدة للجامعة في ملف اليمن، رغم طلب التشارك في هذا الملف.

وقال زكي في لقاء مع “إرم نيوز”: “الأمم المتحدة لا تتشارك مع الجامعة العربية في ملف اليمن، رغم أننا طلبنا منهم ذلك، لكنهم يفضلون الإبقاء على هذا الملف من جانبهم فقط، وهو أمر لا يعجبنا”.

لكنّ مساعد الأمين العام أشار إلى أنّ الجامعة العربية لن تدخل في صدامات مع منظمات دولية إزاء الملف اليمني.

وكانت الأمم المتحدة قد توصلت إلى اتفاق في السويد يقضي بوقف إطلاق النار في ميناء الحديدة، لكن الاشتباكات تجددت في المرفأ الحيوي، ما يهدد نتائج مفاوضات السلام التي تضمنت أيضًا تبادل الأسرى.