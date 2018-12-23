الجيش اليمني يتقدم لاستعادة منطقة صرواح من قبضة الحوثيين

استعاد الجيش الوطني اليوم الأحد، بعض المواقع العسكرية، التي كانت قد سيطرت عليها الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن القوات اليمنية سيطرت على جبال كان يتحصن بها مقاتلو الميليشيات الحوثية.

وبيّن المصدر، أن قوات اللواء203 التابع للجيش الوطني “عثرت على مخزن للصواريخ الموجهة والصواريخ الحرارية، في موقع عسكري حوثي بجبهة صرواح، كانت مخبّأة في نفق يتجاوز طوله ثلاثين مترًا”.

وأوضح المصدر، أن الجيش الوطني “أسر ثلاثة عشر حوثيًا بينهم أربعة من قيادات جبهة صرواح، بالإضافة إلى العشرات”.

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثالثة، قد أكد مصرع 22 حوثيًا في جبهة صرواح وسط تقدمات كبيرة للجيش الوطني، باتجاه سوق صرواح ومركز المديرية الإستراتيجي الذي تسيطر عليه المليشيا.