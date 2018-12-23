معارك عنيفة في الحديدة اليمنية بالتزامن مع وصول فريق المراقبين الدوليين

اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، شرق مدينة الحديدة، غرب البلاد، بالتزامن مع وصول قائد فريق المراقبين الدوليين لتنفيذ وقف إطلاق النار في المدينة.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن الحوثيين شنَّوا هجومًا قبل ساعات على مواقع القوات الحكومية في مدينة الصالح، وسوق الحلقة، شرق مدينة الحديدة.

وأشار إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين ما تزال مستمرة بوتيرة أقل حتى اللحظة.

وأضاف أن “المسلحين الحوثيين قصفوا مواقع القوات الشرعية بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا في خطوط التماس، رغم التزام الأخيرة في البداية بعدم الرد”.

واتهم المصدر الحوثيين بـ”السعي إلى تفجّر الأوضاع من جديد، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار”.

واندلع القتال في الوقت الذي وصل فيه قائد فريق المراقبين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، لبدء مهمة الفريق بمراقبة وقف إطلاق النار.

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات السويد، وهو ما لقي ترحيبًا من طرفي الصراع، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد نشر مراقبين في الحديدة “بأسرع وقت ممكن”، لمراقبة وقف إطلاق النار، ومخرجات مشاورات السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.